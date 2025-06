E ora Tudor può restare alla Juve anche perché tutti hanno detto no Elkann lo ha chiamato

Igor Tudor potrebbe rimanere alla Juventus dopo una chiamata decisiva da John Elkann, che segna un cambio di rotta in un momento tanto incerto. Mentre si susseguono le voci su altri allenatori, il tecnico croato ha l'opportunità di dimostrare il suo valore nel Mondiale per Club. In questo contesto, la sua permanenza rappresenterebbe una scelta audace e strategica per i bianconeri, pronti a riscrivere il loro futuro!

Igor Tudor può restare alla Juve: arriva la telefonata da parte di John Elkann dopo giorni d'incertezze e chiacchiere. Tra Conte e Gasperini, alla fine, può essere il tecnico croato a spuntarla. Quest'ultimo ha il Mondiale per Club per giocarsi la conferma. Lo scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport. A seguire un estratto dell'articolo di Fabiana Della Valle. Tudor può restare alla Juve, Elkann lo ha chiamato. "Una telefonata allunga la vita. Quella partita dallo smartphone di proprietà di John Elkann e diretta a Igor Tudor ha avuto l'effetto di far salire in maniera esponenziale le quotazioni dell'attuale tecnico bianconero anche per la prossima stagione.

Leggi anche Paganini rivela: «Osimhen alla Juve con quale allenatore? Tudor potrebbe restare se va in Champions, ma occhio a quei due nomi» - Paolo Paganini di Rai Sport svela importanti sviluppi sul calciomercato della Juventus, con Victor Osimhen nel mirino.

