È online la quinta puntata del podcast sul Made in Italy A Biz Story – Focus On | Fatto in Italia

Scopri la nuova puntata del podcast "A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia"! Gaetano Torrente svela i segreti de La Torrente, un marchio che unisce prodotto di qualità, etica e tradizione familiare. In un’era in cui l'autenticità è più importante che mai, questa storia ci ricorda che il Made in Italy è sinonimo di valori profondi e passione. Non perdere l’occasione di immergerti in questo mondo affascinante!

Gaetano Torrente racconta La Torrente: prodotto, etica ed identità familiare. Da oggi è disponibile su YouTube la quinta puntata di A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia, il podcast video prodotto da Gruppo Mondo Media per MondoUomo.it, che ogni settimana accende i riflettori su imprenditori, visioni e valori autentici del Made in Italy. . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - È online la quinta puntata del podcast sul Made in Italy A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia.

Ne parlano su altre fonti

Hope vuol dire speranza, la quinta puntata di Semitaliani; L'AI dai guru alle persone comuni. Quinta puntata del Podcast Flo con l'intervista ad Alberto Puliafito; diMartedì, condotto da Giovanni Floris; GOCCE DI MEMORIA Ep.5 – L’orso e gli attributi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Podcast, online la quinta e sesta puntata della miniserie "Un'idea, una startup!"

Scrive invitalia.it: La miniserie podcast "Un'idea, una startup ... potrai scoprire come si può creare un business vincente con l'Agenzia per lo sviluppo. La quinta puntata racconta la storia di Alessandro Gurrieri, ...

Esclusiva TPI: la storia di Emeka, sopravvissuto alla carestia durante la guerra civile in Nigeria. La quinta puntata del podcast “Children of War”

Secondo tpi.it: L’Ong Save the Children lancia “Children of War”, una serie podcast che racconta cinque ... alcune delle quali ancora in corso. La quinta (e ultima) puntata, uscita oggi e pubblicata ...

Ascolto e valorizzazione del talento: la quinta puntata di WorkSpeech

Scrive giornaledibrescia.it: Questa volta tocca a Laura Zappone e a Simone Moreni raccontare la loro visione sul mondo del lavoro, e lo fanno durante la registrazione della quinta puntata del podcast. A volte lottare per farsi ...