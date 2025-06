E' nato nel 1973 | l' azienda specialista della piadina romagnola entra nel registro dei marchi storici

Loriana, simbolo della piadina romagnola dal 1973, entra nel prestigioso Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale. Un riconoscimento che celebra non solo la tradizione gastronomica italiana, ma anche l’importanza di preservare le radici culturali del nostro paese. In un’epoca in cui il "made in Italy" è sempre più apprezzato, questa notizia sottolinea quanto sia fondamentale valorizzare le eccellenze che ci accompagnano da generazioni. La piadina è un viaggio nel gusto!

Il marchio Loriana è stato inserito nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico per valorizzare le eccellenze del territorio nazionale, attive con continuità da almeno 50 anni. Per Loriana, specialista della piadina romagnola.

