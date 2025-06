È la Pearl Harbour della Russia | l’Operazione Ragnatela di Kiev e la possibile risposta nucleare di Mosca

L'Operazione Ragnatela di Kiev segna un punto di svolta drammatico nel conflitto russo-ucraino, evocando il ricordo dell'attacco a Pearl Harbor. Mentre Mosca valuta la risposta, inclusa l'opzione nucleare, la tensione internazionale si intensifica. Questo episodio evidenzia come le guerre moderne si intrecciano con strategie sofisticate e colpi strategici, ridefinendo gli equilibri geopolitici. Cosa succederà ora? La storia è in movimento e le conseguenze potrebbero essere epocal

L'hanno chiamata Operazione Ragnatela. E l'hanno costruita in modo certosino, come un ragno costruisce la sua tela. Per poi colpire nel momento giusto. Con la distruzione di una quarantina di bombardieri strategici (Tu-95 detto "Orso" e Tu-22m3) e velivoli di sorveglianza A-50, equivalenti degli Awacs, colpiti a terra in basi all'interno della Russia, fra cui l'aeroporto di Belaya in Siberia orientale, ai confini della Mongolia l'Ucraina ha dimostrato che la Russia è vulnerabile. E ha messo una pistola sul tavolo delle trattative di Istanbul. E ora si attende la risposta di Vladimir Putin. Secondo le regole di Mosca un assalto del genere è sufficiente ad autorizzare una risposta atomica.