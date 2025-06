È il momento delle skin tint | le alternative leggere al fondotinta

Con l'arrivo della primavera, la bellezza si fa più leggera e naturale: è il momento delle skin tint! Questi sieri pigmentati sono il segreto per una pelle luminosa e fresca, perfetti per le prime giornate soleggiate. Meno pesanti del fondotinta, si adattano perfettamente al tuo tono, esaltando la tua bellezza autentica. Scopri come trasformare la tua routine di trucco in un gesto semplice e delicato, abbracciando la leggerezza e la freschezza!

Sieri pigmentati e fluidi impalpabili che si adattano al tono di ogni pelle senza tradire la loro presenza: è la stagione delle skin tint, prodotti a metà tra skincare e make up che con l’arrivo delle prime giornate calde spesso danno il cambio al fondotinta nel beauty case. Skin tint: cos’è l’alternativa al fondontinata. Le skin tint, in realtà, appartengono alla stessa “famiglia“ dei fondotinta, a cui sono più affini rispetto alle creme colorate, sia per consistenza che per gli attivi presenti. Foto IPA La differenza fondamentale è che la loro coprenza è molto leggera, quel tanto che basta per conferire all’incarnato un aspetto sano e luminoso ma molto naturale, come una seconda pelle. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - È il momento delle skin tint: le alternative leggere al fondotinta

