È crollata una parte del cratere dell' Etna Le immagini dell' eruzione

L'Etna continua a sorprendere con la sua potenza. Nella notte tra domenica e lunedì, una nuova eruzione ha inondato il cielo di Catania di nubi eruttive, segnando un evento naturale mozzafiato. Ma non è solo uno spettacolo: il crollo del cratere ci ricorda quanto sia vivo e dinamico questo gigante. In un mondo sempre più urbanizzato, eventi come questi ci riconnettono con la forza della natura e i suoi misteri. Sei pronto ad esplorare questa meraviglia?

Nella notte fra domenica e lunedì è iniziata una nuova eruzione dell'Etna. E oggi, intorno a mezzogiorno, si è vista una nube eruttiva alta alcuni chilometri sovrastare il vulcano siciliano, uno dei più attivi in Europa. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, sarebbe stato un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di sud-est. L'Ingv ha detto che la lava "sembra non avere oltrepassato l'orlo della Valle del Leone", che si trova accanto ai crateri principali a circa 2.800 metri sul livello del mare.

