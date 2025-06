E’ arrivato! Primo colpo Inter dopo la delusione Champions | è a Milano per firmare

L'Inter è pronta a rinascere dopo la delusione in Champions, con il primo colpo di mercato già in arrivo a Milano. Mentre i tifosi si leccano ancora le ferite della finale persa, il club punta a costruire una squadra competitiva per la nuova stagione. La sfida è non solo sul campo, ma anche nel cuore dei fan: un acquisto azzeccato potrebbe riportare l'entusiasmo e scrivere una nuova storia. È tempo di riscatto!

Dopo la cocente delusione della finale di Champions League, l’ Inter si prepara a voltare pagina puntando sul calciomercato per riaccendere l’entusiasmo. La sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain all’ Allianz Arena di Monaco di Baviera brucia ancora, ma il club guarda avanti, pronto a risorgere. Con l’imminente partenza per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club, la dirigenza nerazzurra ha deciso di investire in nuovi talenti per riportare la squadra ai vertici del calcio mondiale. Luis Henrique, il nuovo volto a Milano per la firma. Il primo colpo di mercato è Luis Henrique, un giovane talento brasiliano che arriva dall’ Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - E’ arrivato! Primo colpo Inter dopo la delusione Champions: è a Milano per firmare

