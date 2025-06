Dzeko senza tempo | numeri da record a 39 anni e la Serie A già lo rivuole

...quando Edin Džeko continua a stupire anche a 39 anni. Il suo talento senza tempo fa sognare la Serie A, dove già si parla di un suo possibile ritorno. In un'epoca in cui i calciatori sembrano bruciare rapidamente, Džeko dimostra che l'esperienza e la classe possono fare la differenza. Con almeno due club interessati, il bosniaco è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Chi sarà il prossimo a beneficiarne?

Il bosniaco lascerà il Fenerbahce alla scadenza del contratto ed è pronto a una nuova esperienza: almeno due club su di lui dopo un’altra stagione da top Si dice spesso, quasi sempre, che la classe nel calcio non invecchia mai. E accade, ad esempio, ogni volta che Francesco Totti compie qualche gesto tecnico magari su un campo di calcio a 8, oppure con Andrea Pirlo che pennella calci di punizione come se non fosse passato neanche un minuto da quando – almeno formalmente – ha appeso gli scarpini al chiodo. Ma di esempi ce ne sono anche adesso, in Serie A basta guardare Pedro, che di anni ne farà 38 a fine luglio ma è reduce dalla sua miglior stagione a livello realizzativo nel nostro campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dzeko senza tempo: numeri da record a 39 anni e la Serie A già lo rivuole

