Dybala il faro della nuova Roma | Gasperini studia come valorizzarlo

Paulo Dybala, il faro della nuova Roma, è destinato a brillare ancora di più con l'arrivo di Gian Piero Gasperini. In un calcio che richiede sempre più versatilità, l’argentino si prepara a reinventarsi, diventando non solo trascinatore, ma anche stratega del gioco. Questo cambiamento potrebbe rappresentare una chiave fondamentale per il futuro giallorosso. Sarà interessante vedere come la sua creatività si fonderà con le nuove idee di Gasperini!

La Roma del futuro continuerà ad avere Paulo Dybala come uno dei suoi punti di riferimento principali. Nonostante l’arrivo di Gian Piero Gasperini e l’inevitabile rivoluzione tattica, l’argentino resta una colonna portante del progetto giallorosso. Tuttavia, il suo ruolo andrà rimodulato, sia sul piano fisico che in termini di inserimento nei nuovi schemi. Dybala alla Papu Gomez. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per Dybala si profila un futuro simile a quello vissuto da Papu Gomez all’Atalanta. Entrambi fuoriclasse capaci di cambiare volto a una partita con un colpo di genio, ma con una differenza non trascurabile: l’ex capitano della Dea garantiva un’intensità costante anche in fase difensiva, mentre Dybala dovrà lavorare per colmare questo gap. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala, il faro della nuova Roma: Gasperini studia come valorizzarlo

Cosa riportano altre fonti

Roma by Gasperini: la possibile rivoluzione tattica dell’allenatore dell’Atalanta nella Capitale; RN TRENDS | Roma e Dybala: quando l’assenza fa crescere la squadra. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Roma, Dybala studia da Papu Gomez: ecco come può essere l’arma in più di Gasperini

Lo riporta calcionews24.com: Come giocherà Paulo Dybala nella nuova Roma di Gasperini? La Joya può ricoprire il ruolo che aveva il Papu Gomez nell’Atalanta del Gasp Paulo Dybala resterà uno snodo centrale della Roma anche nella p ...

Rinnovo Dybala: la Joya svela la sua volontà, la decisione della Roma

Riporta fantamaster.it: Rinnovo Dybala - La Joya svela la sua volontà in vista del proprio futuro in giallorosso: la decisione della Roma ...

Roma: Gasperini e Dybala, a volte ritornano!

calciostyle.it scrive: Visualizzazioni: 128 Alla Roma arriva Gasperini, è cosa fatta, ed ora è interessante vedere le reazioni dei vari giocatori ma per alcuni (come Dybala) sarà un ritorno di fiamma Gian Piero Gasperini è ...