Duplice omicidio shock a Bologna Un uomo sgozzato l' altro ' eviscerato'

Un duplice omicidio ha scosso Bologna, portando alla luce una violenza inaudita. Due uomini, legati sentimentalmente e incensurati, sono stati trovati privi di vita in un contesto urbano che sembrava tranquillo. Un agguato che ci ricorda quanto la brutalità possa nascondersi dietro le facciate più serene. In un'era in cui la sicurezza è sotto i riflettori, questo fatto inquietante solleva interrogativi sulla fragilità delle relazioni e sul lato oscuro della vita quotidiana.

AGI - Trovati privi di vita e uccisi in modo violento con un'arma da taglio due uomini che vivevano in centro città . Secondo quanto appreso, i due, legati sentimentalmente, sono italiani incensurati di 50 e 54 anni. Il 50enne, nato a Bologna, sarebbe stato c olpito all'addome e eviscerato, mentre il 54enne, nato ad Arezzo, sarebbe stato trovato con un profondo taglio alla gola. A fare la scoperta la polizia, intervenuta intorno alle 8 di questa mattina in piazza dell'Unità . La Polizia scientifica è sul posto per i rilievi del caso. Le vittime sono: Luca Gombi, 50enne nato a Bologna, Luca Monaldi, 54enne nato ad Arezzo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Duplice omicidio, shock a Bologna. Un uomo sgozzato, l'altro 'eviscerato'

Leggi anche Duplice omicidio a Serranova: "Ho trovato i corpi e ho pensato 'l'ha detto e l'ha fatto'" - Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità .

Altre fonti ne stanno dando notizia

Duplice omicidio shock a Bologna. Un uomo sgozzato, l'altro 'eviscerato'

Riporta msn.com: AGI - Trovati privi di vita e uccisi in modo violento con un'arma da taglio due uomini che vivevano in centro città. Secondo quanto appreso, i due, legati sentimentalmente, sono italiani incensurati d ...

Duplice omicidio a Bologna, un parente del coinquilino ricercato ai giornalisti: "È stato lui?"

Scrive bologna.repubblica.it: È stato lui?”. Così un cugino di Gennaro Maffia, coinquilino della coppia di Bologna, ora ricercato dopo il duplice omicidio dei due uomini in casa, parlando con i giornalisti e apprendendo che il par ...

Duplice omicidio a Bologna: chi era la vittima originaria di Arezzo. Le indagini della polizia

corrierediarezzo.it scrive: Duplice omicidio a Bologna: una delle vittime è Luca Monaldi, 54 anni, originario di Arezzo. E' stato ucciso nella casa di Bologna dove viveva con Luca Gombi, 50 anni, anch'egli accoltellato a morte a ...