Duplice omicidio in casa a Bologna Un uomo sgozzato l' altro ' eviscerato' Si cerca il terzo coinquilino

Un duplice omicidio shock a Bologna scuote la comunità: due uomini, legati da un'unione civile, trovati in casa in circostanze atroci. Mentre il terzo coinquilino è ancora ricercato, emerge un fenomeno inquietante: la crescente violenza nelle relazioni intime. Questo tragico evento ci invita a riflettere su come le dinamiche affettive possano degenerare in drammi inaspettati. È tempo di affrontare il tema della salute mentale e delle relazioni con urgenza.

AGI - Due uomini, incensurati e uniti civilmente, sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Luca Gombi, 50enne nato a Bologna, è stato eviscerato, dopo una profonda ferita all'addome, mentre Luca Monaldi, 54enne di Arezzo, è stato sgozzato. A fare la scoperta è stata la polizia, intervenuta intorno alle 8 di questa mattina in piazza dell'Unità. I tecnici della Scientifica sono sul posto per i rilievi. La polizia sta cercando il coinquilino che abitava con la coppia di uomini. Si tratta di un uomo di 48 anni ed è un cittadino italiano nato in Venezuela. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Duplice omicidio in casa a Bologna. Un uomo sgozzato, l'altro 'eviscerato'. Si cerca il terzo coinquilino

