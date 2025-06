Duplice omicidio in Bolognina | Le urla poi il silenzio Erano riservati | VIDEO

Un drammatico duplice omicidio scuote il quartiere Bolognina di Bologna, riportando alla mente l'emergenza sicurezza che attraversa le nostre città. Le grida disperate di aiuto, seguite da un silenzio inquietante, sono il segnale di un problema sempre più urgente. Che sia il riflesso di tensioni sociali crescenti? La comunità si interroga e la polizia indaga, mentre il dolore e la paura si mescolano in un contesto sempre più complesso.

Secondo la testimonianza di una inquilina dello stabile, dove questa mattina la polizia ha scoperto i cadaveri di Luca Gombi e Luca Monaldi, le grida di aiuto si sarebbero sentite intorno alle 5 di oggi, 2 giugno: "Poi non ho sentito più niente, altrimenti avrei chiamato la polizia". E' la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Duplice omicidio in Bolognina: "Le urla, poi il silenzio. Erano riservati” | VIDEO

