Duplice omicidio Bologna trovati cadaveri di Luca Monaldi di 54 e Luca Giombi di 50 anni in appartamento uno sgozzato e l’altro eviscerato

Dramma a Bologna: due uomini trovati senza vita in un appartamento, uno sgozzato e l'altro eviscerato. La squadra mobile è già sulle tracce di Gennaro Maffia, il terzo coinquilino scomparso. Questo duplice omicidio scuote non solo la Bolognina, ma apre una riflessione su un fenomeno crescente di violenza nelle relazioni interpersonali. Un elemento che ci porta a chiederci: come possiamo prevenire tali tragedie nel futuro?

Sul caso indaga la squadra mobile della questura di Bologna, che ha già avviato le ricerche per rintracciare un terzo uomo, Gennaro Maffia, coinquilino 48enne delle due vittime Questa mattina a Bologna, nel quartiere Bolognina, a pochi passi dal centro storico, 2 uomini, una coppia di coinqui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Duplice omicidio Bologna, trovati cadaveri di Luca Monaldi di 54 e Luca Giombi di 50 anni in appartamento, uno sgozzato e l’altro eviscerato

Leggi anche Duplice omicidio a Serranova: "Ho trovato i corpi e ho pensato 'l'ha detto e l'ha fatto'" - Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità.

Cosa riportano altre fonti

Delitto di Bologna, la disperazione della moglie in carcere. Il legale: “Sconvolta e angosciata per i figli”; Chiara Petrolini a processo per i neonati sepolti a Traversetolo: «Duplice omicidio premeditato e soppressione di cadavere»; La madre di Martina Carbonaro in uno spot di un hot dog sui social, l'avvocato: Approfittati della fragilità; Neonati sepolti nel Parmense, Chiara Petrolini a processo per duplice omicidio premeditato e soppressione di cadaveri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bologna, duplice omicidio in un appartamento: due 50enni trovati morti. Si cerca un terzo inquilino

Da msn.com: Due cadaveri sono stati ritrovati questa mattina a Bologna in un appartamento di piazza dell'Unità. Stando alle prime ricostruzioni, si tratta di un duplice omicidio. Le vittime ...

Duplice omicidio a Bologna, due uomini trovati morti in casa accoltellati: segui la diretta

msn.com scrive: La terribile scoperta questa mattina in piazza dell’Unità, in Bolognina. I due, di 54 e 50 anni, erano una coppia convivente: sono stati colpiti con un’arma da taglio e uno di loro è stato sgozzato ...

Duplice omicidio a Bologna, due uomini trovati morti in casa accoltellati: le notizie in diretta

Riporta lanazione.it: La terribile scoperta questa mattina in piazza dell’Unità, in Bolognina. I due, Luca Monaldi di 54 anni e Luca Gombi di 50, erano una coppia convivente: sono stati colpiti con un’arma da taglio e uno ...