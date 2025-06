Duplice omicidio Bologna fermato a Barcellona il coinquilino ricercato

Un drammatico duplice omicidio scuote Bologna, riaccendendo i riflettori su un tema delicato: la violenza domestica. Gennaro Maffia, il coinquilino ricercato, è stato bloccato a Barcellona, appena sceso dall’aereo. Le indagini si concentrano su di lui come possibile assassino. Questo caso ci ricorda quanto sia fondamentale affrontare le dinamiche relazionali più oscure, spesso nascoste nel quotidiano. Rimanete sintonizzati per sviluppi inquietanti.

È stato fermato a Barcellona, appena sceso dall'aereo, Gennaro Maffia, 48enne che viveva insieme ai due uomini trovati morti oggi, 2 giugno, nel loro appartamento a Bologna. Secondo quanto scrive Il Resto del Carlino si era imbarcato stamane sul volo delle 7,55 dall'aeroporto Marconi: per chi coordina le indagini potrebbe essere lui l'assassino di Luca Gombi (50 anni, nato a Bologna) e Luca Monaldi (54 anni, nato ad Arezzo), entrambi incensurati. Maffia probabilmente voleva tornare in Venezuela, dove si trova la sua famiglia. In mattinata sono stati trovati senza vita i corpi dei due uomini nel loro appartamento di piazza dell’Unità . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Duplice omicidio Bologna, fermato a Barcellona il coinquilino ricercato

