Duplice omicidio a Bologna una vittima è originaria di Arezzo

Tragedia a Bologna: un duplice omicidio scuote la città e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle metropoli italiane. Luca Monaldi, originario di Arezzo, e Luca Gombi sono stati trovati senza vita in un appartamento. Le urla udite dai vicini poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine pongono interrogativi inquietanti. Questo caso riporta alla luce le tensioni sociali latenti e la necessità di una riflessione collettiva. Cosa sta succedendo nel nostro Paese

BOLOGNA – . Due uomini, il 54enne Luca Monaldi e il 50enne Luca Gombi, sono stati trovati morti in casa, in piazza dell’Unità, alla Bolognina, intorno alle 8 del mattino, ma alcune testimonianze parlano di urla avvertite distintamente intorno alle 6,30. La causa della morte sarebbero state le ferite di coltello, alla gola e all’addome. La polizia secondo le prime indiscrezioni, starebbe cercato un uomo che, da agosto scorso, condivideva saltuariamente l’appartamento con le due vittime: un 48enne nato in Venezuela ma cittadino italiano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

