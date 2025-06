Duplice omicidio a Bologna trovati morti due uomini e si cerca il terzo inquilino

Un duplice omicidio scuote Bologna: due uomini cinquantenni trovati senza vita in piazza dell'Unità, con segni di violenza che raccontano una storia drammatica. In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città italiane, questo tragico episodio riaccende il dibattito su come proteggere le nostre comunità. Chi sarà il terzo inquilino? La ricerca di risposte è appena iniziata. Restate sintonizzati per gli sviluppi.

Duplice omicidio in piazza dell'Unità a Bologna, i corpi di due uomini cinquantenni presentavano evidenti segni di ferite da arma da taglio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Duplice omicidio a Bologna, trovati morti due uomini e si cerca il terzo inquilino

Leggi anche Duplice omicidio a Serranova: "Ho trovato i corpi e ho pensato 'l'ha detto e l'ha fatto'" - Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiara Petrolini a processo per i neonati sepolti a Traversetolo: «Duplice omicidio premeditato e soppressione di cadavere»; Neonati sepolti nel Parmense, Chiara Petrolini a processo per duplice omicidio premeditato e soppressione di cadaveri; Rapporti interrotti con Israele, De Paz “Capisco la decisione, ma rischia di alimentare odio”; L’avvocato Lovati: “Santuario e esorcismi, Chiara uccisa da un sicario. Stasi sa ma deve tacere”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bologna, duplice omicidio in un appartamento: due 50enni trovati morti (si chiamavano Luca Monaldi e Luca Gombi). Si cerca un terzo inquilino

Si legge su msn.com: Due cadaveri sono stati ritrovati questa mattina a Bologna in un appartamento di piazza dell'Unità. Stando alle prime ricostruzioni, si tratta di un duplice omicidio. Le vittime sono ...

Duplice omicidio a Bologna, due uomini trovati morti in casa accoltellati: segui la diretta

Segnala msn.com: La terribile scoperta questa mattina in piazza dell’Unità, in Bolognina. I due, di 54 e 50 anni, erano una coppia convivente: sono stati colpiti con un’arma da taglio e uno di loro è stato sgozzato ...

Sgozzato ed 'eviscerato'. Duplice omicidio shock a Bologna

Come scrive msn.com: AGI - Trovati privi di vita e uccisi in modo violento con un'arma da taglio due uomini che vivevano in centro città. Secondo quanto appreso, i due, legati sentimentalmente, sono italiani incensurati d ...