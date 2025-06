Duplice omicidio a Bologna due uomini trovati morti in casa | uno è stato sgozzato Indaga la polizia

Un duplice omicidio scuote Bologna e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane. I corpi di due uomini, brutalmente uccisi nel cuore della Bolognina, raccontano una violenza che non smette di farci riflettere. Perché la quiete di un quartiere può nascondere tragedie così gravi? Mentre la polizia indaga, la comunità si interroga: quanto conosciamo realmente le vite che ci circondano? La risposta, purtroppo, è spesso agghiacciante

Una vittima è stata sgozzata, l’altra eviscerata dopo una profonda ferita all’addome. È ciò che la polizia si è trovata di fronte in una casa di piazza dell’Unità, quartiere Bolognina del capoluogo dell’Emilia-Romagna: due uomini, conviventi e incensurati, uno di 54 anni (nato ad Aresso) e uno di 50 anni (nato a Bologna), sono stati uccisi con un coltello. Le forze dell’ordine sono intervenute intorno alle 8 di lunedì 2 giugno e stanno indagando per ricostruire la vicenda. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Duplice omicidio a Bologna, due uomini trovati morti in casa: uno è stato sgozzato. Indaga la polizia

Duplice omicidio a Serranova: "Ho trovato i corpi e ho pensato 'l'ha detto e l'ha fatto'" - Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità.

