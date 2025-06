Duplice omicidio a Bologna due uomini trovati morti in casa accoltellati | segui la diretta

Bologna è nuovamente scossa da un tragico duplice omicidio. Due uomini, conviventi, trovati morti nel loro appartamento: un omicidio che riporta alla luce il tema della violenza domestica, purtroppo sempre più attuale. Mentre la città cerca risposte, è fondamentale riflettere su come la società possa intervenire per prevenire tali tragedie. La diretta è già in corso, segui gli aggiornamenti per non perderti i dettagli di questo drammatico evento.

Bologna, 2 giugno 2025 – Altro sangue a Bologna: due uomini, conviventi, di 54 e 50 anni sono stati uccisi con un ’arma da taglio nel loro appartamento in piazza dell’Unità 15, in Bolognina. L’uomo di 50 anni, nato a Bologna, è stato colpito all’addome, mentre il 54enne, nato ad Arezzo, è stato sgozzato. Sul posto sono arrivati la polizia e la Scientifica per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duplice omicidio a Bologna, due uomini trovati morti in casa accoltellati: segui la diretta

