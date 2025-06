Duplice omicidio a Bologna | coppia trovata morta in casa indaga la Polizia

Un duplice omicidio scuote Bologna, gettando un'ombra inquietante su una città che, fino a ora, sembrava al riparo dalla violenza. Una coppia di conviventi, incensurati, trova una fine tragica tra le mura domestiche: un gesto estremo che solleva interrogativi profondi sulla sicurezza e la fragilità delle relazioni. Cosa si nasconde dietro questo dramma? La polizia è già al lavoro, ma il tema della violenza resta più attuale che mai.

Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Uno di loro, 54 anni, nato ad Aresso è stato sgozzato, mentre l'altro, 50 anni, nato a Bologna, è stato eviscerato, dopo una profonda ferita all'addome. È successo in una casa di Piazza dell'Unità, quartiere Bolognina, appena fuori dal centro storico. La Polizia è intervenuta sul posto attorno alle 8 e sta indagando per ricostruire i contorni della vicenda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Duplice omicidio a Bologna: coppia trovata morta in casa, indaga la Polizia

