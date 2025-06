Duplice omicidio a Bologna | caccia al coinquilino di Luca Gombi e Luca Monaldi

Un duplice omicidio ha scosso Bologna, un caso che riporta alla mente i brillanti thriller del passato. Luca Gombi e Luca Monaldi, una coppia unita civilmente, sono stati trovati senza vita, mentre la città è in allerta per la fuga del loro coinquilino. Questo dramma non è solo una cronaca nera, ma un richiamo a riflettere sulla sicurezza nelle relazioni e sull’oscurità che può nascondersi dietro le porte chiuse. Quale sarà il prossimo capitolo di questa inquietante vic

Giallo a Bologna: due uomini trovati morti in casa, si cerca il terzo coinquilino. Un orrore che scuote la città e lascia dietro di sé sangue, interrogativi e un uomo in fuga. È quanto accaduto nella mattinata del 2 giugno nel quartiere Bolognina, a Bologna, dove due uomini, Luca Gombi e Luca Monaldi, uniti civilmente, sono stati ritrovati senza vita nel soggiorno della loro abitazione in piazza dell’Unità . Il caso si è immediatamente trasformato in un’indagine per duplice omicidio e ora le forze dell’ordine sono concentrate su un sospettato ben preciso: il coinquilino delle vittime, Gennaro Maffia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Duplice omicidio a Bologna: caccia al coinquilino di Luca Gombi e Luca Monaldi

