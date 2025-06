Due uomini uccisi a coltellate in casa | uno è stato sgozzato l' altro eviscerato

Una tragedia che scuote Bologna e riporta l'attenzione su un problema sempre più presente: la violenza domestica. Due uomini, una coppia convivente, sono stati trovati morti in casa, vittime di un omicidio brutale. La brutalità del delitto, con uno dei due sgozzato e l'altro eviscerato, solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza e il rispetto reciproco nelle relazioni. Un dramma che non possiamo ignorare.

Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Uno di loro, 54 anni, nato ad Aresso è stato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Due uomini uccisi a coltellate in casa: uno è stato sgozzato, l'altro eviscerato

Leggi anche Due uomini uccisi a colpi di pistola in una falegnameria a Roma - Due uomini sono stati assassinati a colpi di pistola in una falegnameria a Roma, in via della Stazione di Ottavia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rapina al distributore di benzina, dipendente si oppone e viene ucciso a coltellate: è caccia a due uomini; Rapina al distributore di Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Si cercano due uomini fuggiti in moto; Accoltellato in piazza, c'è un arresto per tentato omicidio: la lite per un debito; Tentato omicidio in villa a Viterbo, arrestato un 53enne. 🔗Ne parlano su altre fonti

Due uomini uccisi a coltellate in casa a Bologna

ansa.it scrive: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. (ANSA) ...

Fermati due uomini per l’omicidio di Roberto Bolzoni, ucciso con 35 coltellate a Lodi

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Due uomini sono stati fermati dai carabinieri ... giorni seguenti aveva confermato che l’uomo era stato ucciso con 35 coltellate. La sua scomparsa era stata denunciata dalla moglie la domenica ...

Lite tra due uomini, uno uccide il cane dell’altro a coltellate

Secondo blitzquotidiano.it: Una lite tra due uomini finita nel peggiore dei modi ... l’avrebbe ucciso con una coltellata. L’episodio è accaduto la scorsa domenica sera in piazza del Monte, a Biella.