Due uomini uccisi a coltellate in casa | Profonde ferite allagola e all' addome Caccia al terzo inquilino

Due uomini, 54 e 50 anni, sono stati tragicamente uccisi in un appartamento alla Bolognina, con profonde ferite al collo e all’addome. Un evento drammatico che accende i riflettori sulla sicurezza domestica, un tema sempre più centrale nelle nostre vite. La polizia è ora alla ricerca del terzo inquilino, mentre la comunità si interroga su come prevenire queste violenze. Un richiamo urgente a riflettere sul nostro vivere quotidiano.

L'intervento della polizia in un appartamento alla Bolognina: si tratta di una coppia convivente, le due vittime hanno 54 e 50 anni. Si cerca il loro coinquilino . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Due uomini uccisi a coltellate in casa: «Profonde ferite allagola e all'addome». Caccia al terzo inquilino

Leggi anche Due uomini uccisi a colpi di pistola in una falegnameria a Roma - Due uomini sono stati assassinati a colpi di pistola in una falegnameria a Roma, in via della Stazione di Ottavia.

Cosa riportano altre fonti

Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa: uno sgozzato, l'altro con un taglio all'addome; Rapina al distributore di benzina, dipendente si oppone e viene ucciso a coltellate: è caccia a due uomini; Rapina al distributore di Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Si cercano due uomini fuggiti in moto; Accoltellato in piazza, c'è un arresto per tentato omicidio: la lite per un debito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Due uomini uccisi a coltellate in casa a Bologna

Lo riporta ansa.it: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. (ANSA) ...

Due uomini uccisi a coltellate in casa Bologna

Da msn.com: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. (ANSA) ...

Orrore a Bologna: uccisi due uomini con coltellate alla gola e all'addome

Segnala msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...