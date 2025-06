Due uomini uccisi a coltellate in casa Bologna

Una tragedia sconvolge Bologna: due uomini, conviventi e senza precedenti penali, sono stati trovati morti nella loro casa. L'omicidio, avvenuto in un contesto di apparente normalità , riporta alla luce il tema della violenza domestica, un fenomeno che continua a crescere in Italia. La brutalità con cui sono stati uccisi solleva domande inquietanti. Come può la violenza esplodere in relazioni apparentemente serene? La risposta è più complessa di quanto sembri.

Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Uno di loro, 54 anni, nato ad Aresso è stato sgozzato, mentre l'altro, 50 anni, nato a Bologna, è stato eviscerato, dopo una profonda ferita all’addome. È successo in una casa di Piazza dell’Unità , quartiere Bolognina, appena fuori dal centro storico.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due uomini uccisi a coltellate in casa Bologna

Leggi anche Due uomini uccisi a colpi di pistola in una falegnameria a Roma - Due uomini sono stati assassinati a colpi di pistola in una falegnameria a Roma, in via della Stazione di Ottavia.

Cosa riportano altre fonti

Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa: uno sgozzato, l'altro con un taglio all'addome; Rapina al distributore di benzina, dipendente si oppone e viene ucciso a coltellate: è caccia a due uomini; Rapina al distributore di Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Si cercano due uomini fuggiti in moto; Accoltellato in piazza, c'è un arresto per tentato omicidio: la lite per un debito. 🔗Ne parlano su altre fonti

Orrore a Bologna: uccisi due uomini con coltellate alla gola e all'addome

Da msn.com: Terribile scoperta nella mattinata di oggi, 2 giugno, in un appartamento di Bologna dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due uomini, entrambi uccisi barbaramente a coltellate: uno sgozzato, ...

Due uomini uccisi a coltellate in casa a Bologna

Secondo ansa.it: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Uno di loro, 54 anni, nato ad Aresso è stato ...

Bologna, due uomini uccisi in casa con coltellate alla gola e all’addome: è giallo

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Un uomo di 54 anni è stato trovato morto, sgozzato con un coltello, presso la sua abitazione di Bologna, in Piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina. Nella stessa abitazione, questa ma ...