Due uomini uccisi a coltellate in casa a Bologna | Profonde ferite alla gola e all' addome Fermato il coinquilino era all' aeroporto di Barcellona

Un tragico omicidio scuote Bologna: due uomini, Luca Monaldi e Luca Gombi, sono stati trovati morti nella loro casa, colpiti da ferite fatali. Il sospetto? Il coinquilino, fermato all’aeroporto di Barcellona. Questo drammatico fatto non solo riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle relazioni domestiche, ma mette anche in luce le tensioni sociali crescenti. Qual è il confine tra convivenza e conflitto? Una domanda che merita riflessione.

L'intervento della polizia in un appartamento alla Bolognina: si tratta di una coppia convivente, le due vittime sono Luca Monaldi, 54 anni e Luca Gombi, 50 anni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - Due uomini uccisi a coltellate in casa a Bologna: ¬ęProfonde ferite alla gola e all'addome¬Ľ. Fermato il coinquilino, era all'aeroporto di Barcellona

Leggi anche Due uomini uccisi a colpi di pistola in una falegnameria a Roma - Due uomini sono stati assassinati a colpi di pistola in una falegnameria a Roma, in via della Stazione di Ottavia.

Su questo argomento da altre fonti

Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa: uno sgozzato, l'altro con un taglio all'addome; Rapina al distributore di benzina, dipendente si oppone e viene ucciso a coltellate: √® caccia a due uomini; Rapina al distributore di Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Si cercano due uomini fuggiti in moto; Benzinaio ucciso durante una rapina ad Ardea, arrestato un 18enne. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Duplice omicidio a Bologna, due uomini uccisi a coltellate in appartamento: si cerca coinquilino

Secondo msn.com: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Luca Gombi, cinquantenne bolognese, è stato colpito ...

Due uomini uccisi a coltellate in casa a Bologna

Da ansa.it: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. (ANSA) ...

Due uomini uccisi a coltellate in casa Bologna

Come scrive msn.com: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. (ANSA) ...