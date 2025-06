Due tentativi di suicidio al Cpr di Gradisca VIDEO

Due tentativi di suicidio al CPR di Gradisca d'Isonzo evidenziano una realtà allarmante e spesso ignorata: la sofferenza di chi vive nei centri di detenzione per migranti. Questi eventi tragici non sono solo numeri, ma rappresentano vite spezzate in un contesto di vulnerabilità e isolamento. La lenta risposta dei soccorsi amplifica il dramma. La questione dei diritti umani torna così prepotentemente al centro del dibattito sociale. È tempo di agire!

Tra il 31 maggio e l'1 giugno due persone detenute al Cpr di Gradisca d'Isonzo avrebbero tentato il suicidio, secondo quanto denuncia l'Assemblea no cpr no frontiere-FVG. Il gruppo di attivisti e attiviste riferisce, inoltre, che nel primo caso l'ambulanza sarebbe arrivata dopo svariato tempo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - "Due tentativi di suicidio al Cpr di Gradisca" (VIDEO)

