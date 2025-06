Due Regioni rosse litigano peril nuovo parco eolico

Il progetto "Badia del Vento" sta sollevando onde di polemiche tra Toscana e Umbria, trasformando un dibattito politico in una battaglia legale. I due governatori del PD si sfidano per il futuro dell'energia sostenibile, mettendo in luce come la transizione ecologica possa diventare terreno di scontro, non solo di collaborazione. In un'epoca in cui l'energia rinnovabile è fondamentale, chi avrà la meglio nella lotta per il vento?

Da politico, lo scontro è diventato giudiziario. Perché i due governatori del Pd dovranno risolvere la questione in Tribunale, l’uno contro l’altro. Il centro della querelle è un piccolo paesino in provincia di Arezzo, Badia Tebalda: è qua dove sorgerà il parco eolico della discordia. Nome del progetto: Badia del Vento. Il governatore della Toscana Eugenio Giani vuole realizzarlo, mentre il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, è pronto a fare di tutto per bloccarlo, anche andare per carte bollate. E dunque è già pronto il ricorso al Tar contro il mega impianto: sette pale eoliche alte fino a 200 metri sui crinali circostanti, nell’ambito di un progetto più ampio che interessa i territori toscani confinanti con la Romagna e le Marche e che prevede la costruzione di ben 64 pale suddivise in vari parchi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Due Regioni rosse litigano peril nuovo parco eolico

