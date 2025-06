Due giugno oggi per l’Italia é la 79 Festa da che è Repubblica

Oggi, 2 giugno, l'Italia celebra il 79° anniversario della Repubblica, un momento cruciale che ha segnato la transizione dalla monarchia alla democrazia. Questo giorno non è solo una celebrazione del passato, ma una riflessione sul nostro presente. In un'epoca segnata da sfide globali e crisi democratiche, ricordare il coraggio di chi ha votato per un futuro migliore è fondamentale. La libertà e la partecipazione attiva continuano a essere le chiavi per costruire una società più giusta e

La giornata odierna per il Paese per il solo fatto che in quella di 79 anni orsono, il Popolo Italiano con un referendum usciva da un regime monarchico, dando spazio alla democrazia. Gli Italiani avevano cosi gettato le basi per dare inizio alla ricostruzione del dopoguerra. Dopo tanti anni, è bene ribadire che quelle persone avevano votato si alla trasformazione del Paese da Monarchia a Repubblica con convinzione. Nello stesso lasso di tempo, l’Assemblea Costituente, formata per produrre un elaborato da cui il Governo appena composto potesse trarre direttive per poter legiferare, stava lavorando alacremente per approntars all’uso della Costituzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Festa della Repubblica, Mattarella: “Con referendum 2 giugno Italia scelse pace e libertà”

Festa della Repubblica, Mattarella: "Con referendum 2 giugno Italia scelse pace e libertà"

2 giugno, Meloni: “Celebrare l’Italia è onorare chi ha dato vita per difenderla”

In mattinata la deposizione della corona d'allora sulla tomba del milite ignoto, poi la parata militare ai Fori Imperiali con le più alte cariche dello Stato

