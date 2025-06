Due giugno 1946 | quando la Tuscia scelse la repubblica

Il 2 giugno 1946, la Tuscia si affacciava su un futuro di libertà, scegliendo la Repubblica. In quel giorno storico, i viterbesi non solo votavano, ma partecipavano attivamente alla costruzione di una nuova Italia. Questo momento di consapevolezza civica segna l'inizio di un'epoca di diritti e partecipazione, un trend che oggi continua a ispirare le nuove generazioni. Scoprire come la scelta del '46 influisce sul nostro presente è fondamentale: la storia vive nel presente!

Anche nella Tuscia, il 2 giugno 1946, si scriveva un pezzo importante della storia repubblicana italiana. A Viterbo e in tutta la provincia, come nel resto del Paese, i cittadini furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica, e a eleggere i rappresentanti per l’Assemblea Costituente. Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Due giugno 1946: quando la Tuscia scelse la repubblica

Leggi anche Ponte del 2 giugno: strutture ricettive della Tuscia tra le più gettonate - Il ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale dell'estate in Italia e la Tuscia diventa la meta preferita degli amanti della natura e della cultura.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I giovani commentano i Valori costituzionali della democrazia repubblicana scaturiti dal Referendum Istituzionale del 2 giugno 1946; Festa della repubblica, torna Paperonly sotto i portici di palazzo dei Priori con il libro di Barbini e Carosi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

2 Giugno 1946, l'Italia e il Piemonte scelgono la Repubblica

Scrive rainews.it: I risultati del referendum sulla forma istituzionale dello stato di 79 anni fa in Piemonte furono in linea con il resto d'Italia. A Torino la percentuale di voti per la Repubblica fu più alta rispetto ...

Due giugno, festa della Repubblica: il volo delle Frecce Tricolori e l'omaggio all'Altare della Patria

Come scrive romatoday.it: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Con il referendum del 2 giugno 1946, gli italiani scelsero di proseguire in un cammino verso la affermazione di valori di libertà, democrazia e pace" ...

Accadde oggi: il 2 giugno 1946 e la scelta fra re e Repubblica

giornaledibrescia.it scrive: «L’impegno di tutti: accettare il volere della maggioranza». Fu il titolo scelto dal GdB per salutare il 2 giugno 1946, il primo dei due giorni in cui 27 milioni di italiani scelsero fra re e ...