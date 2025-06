Due cuccioli di volpe salvati dall' Enpa | ora cresceranno insieme

Due cuccioli di volpe, Fortunata e Paolino, sono stati salvati dall'ENPA e ora si preparano per una nuova vita insieme! Questi piccoli sono protagonisti di una storia che va oltre la loro salvezza: rappresentano la volontà di preservare la fauna selvatica nel nostro paese. Crescendo insieme, impareranno a socializzare e a integrarsi nel loro habitat naturale. Un segno di speranza in un mondo che ha bisogno di più attenzioni verso l’ambiente!

Sono stati soprannominati Fortunata e Paolino i due cuccioli di volpe arrivati a pochi giorni di distanza al Cras di Campomorone: ora cresceranno insieme fino al momento della liberazione in natura per poter socializzare e interagire con "fratellini" della stessa specie. Dei due volpacchiotti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Due cuccioli di volpe salvati dall'Enpa: ora cresceranno insieme

