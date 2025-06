Due auto fuori strada Feriti un uomo e una donna

Ieri notte, un incidente stradale a San Martino in Rio ha coinvolto due auto, provocando ferite a un uomo e una donna. Sul posto, i soccorsi della Croce Rossa hanno prontamente assistito il conducente, trasportato al Santa Maria di Reggio con traumi di media gravità . Questo episodio mette in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un mondo che si muove veloce. Attenzione alla guida: ogni distrazione può costare caro!

Soccorsi mobilitati, ieri notte verso mezzanotte, in via per Reggio, a San Martino in Rio, dove un'auto ha sbandato fuori strada. Sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Correggio col personale dell'autoinfermieristica dell'ospedale San Sebastiano. Ferito il conducente, ma cosciente: è finito al Santa Maria di Reggio con traumi di media gravità . Poco dopo altro incidente anche a Correggio, sulla strada per Carpi, con una donna ferita in modo lieve dopo essere finita contro una recinzione con la sua Fiat Panda.

