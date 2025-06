Due aerei sul Lago di Como accendono il cielo con il tricolore | il video dello spettacolare passaggio

turisti, risvegliando in tutti un forte senso di appartenenza. Questo evento non è solo un omaggio alla nostra storia, ma anche un momento di celebrazione della bellezza del nostro Paese. La scia del tricolore ha brillato nel blu del lago, ricordandoci che l'unità e la passione per l'Italia volano alto, proprio come quei piccoli aerei. Un'immagine che resterà impressa nei cuori.

In occasione della Festa della Repubblica oggi 2 giugno due piccoli aerei hanno sorvolato il Lago di Como regalando uno spettacolo mozzafiato: nel cielo è comparsa la scia del tricolore, richiamando le celebri Frecce Tricolori. Un passaggio breve ma carico di emozione, che ha sorpreso residenti e turisti, risvegliando in tutti un forte senso di appartenenza.

