Droni Kievcolpiti 41 bombardieri russi

Un colpo deciso nella guerra dei droni: Kiev afferma di aver distrutto 41 bombardieri russi in un attacco audace su quattro aeroporti militari. Questo evento segna un punto di svolta nella strategia ucraina, evidenziando l'importanza della tecnologia moderna nei conflitti contemporanei. Mentre Zelensky esulta per il "brillante risultato", il bilancio delle vittime continua a crescere, rinfocolando le tensioni tra le due nazioni. La battaglia non è solo sul campo, ma anche nei cieli.

7.50 Quasi 120 droni ucraini hanno colpito quattro aeroporti militari russi: "Distrutti 41 bombardieri", fa sapere Kiev. "Un risultato brillante", commenta il presidente ucraino Zelensky. Mosca conferma l'attacco, parlando "di alcuni aerei in fiamme". Quattro persone sono rimaste uccise in attacchi russi a Zaporizhzhia. Sei feriti in raid a Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Questo il clima che si respira a poche ore dai colloqui di pace previsti oggi a Istanbul. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

In corso l'operazione Spider Web di Kiev: colpiti 40 aerei russi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ucraina, colpo a Mosca prima dei colloqui Kiev distrugge 41 bombardieri

Scrive ilmessaggero.it: Missili, droni, sabotaggi e diplomazia: alla vigilia dei colloqui di pace di oggi, la guerra tra Russia e Ucraina ha vissuto ieri una drammatica impennata. Zelensky ha ordinato ...

Operazione "Spiderweb": i droni ucraini distruggono 41 bombardieri russi fino in Siberia

Riporta msn.com: Secondo l'intelligence ucraina, la pianificazione dell'attacco di oggi è iniziata un anno e mezzo fa. I droni erano "nascosti in casse caricate su camion". Al momento giusto, "si sono aperti e sono de ...

Droni ucraini escono dai camion e attaccano bombardieri russi

Segnala msn.com: Un attacco con droni ucraini ha distrutto più di 40 aerei russi, alla vigilia di un nuovo round di colloqui diretti tra Kiev e Mosca a Istanbul. Domenica pomeriggio sono stati colpiti 41 bombardieri d ...