Droghei Regione Lazio | Psiconcologo utile sostegno per chi vive la malattia

In un momento storico in cui la salute mentale si afferma come una priorità, la Regione Lazio introduce un importante passo avanti: il supporto psiconcologico per i pazienti oncologici. Firmare il Manifesto per l’umanizzazione delle cure significa riconoscere che ogni malato è prima di tutto una persona. Questo approccio innovativo non solo offre sostegno, ma promuove anche un cambio culturale fondamentale nella medicina. Un invito a riflettere sull'importanza dell'umanità nelle cure.

(Adnkronos) – “Mi fa davvero molto piacere aver firmato il Manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia perché credo che un paziente oncologico non è la propria malattia. È una persona che ha bisogno di avere tanta umanità accanto. Inoltre sono davvero molto interessata a portare avanti, in maniera trasversale, in Regione Lazio la proposta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

