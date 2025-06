Droghei Regione Lazio | Psiconcologo utile sostegno per chi vive la malattia

In un momento storico in cui l'umanizzazione delle cure è più che mai necessaria, la recente firma del Manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia da parte di un psiconcologo del Lazio rappresenta un passo significativo. È fondamentale ricordare che dietro ogni diagnosi c'è una vita, un sogno, una storia. Un sostegno psicologico adeguato può fare la differenza, trasformando il percorso di cura in un'esperienza di dignità e speranza.

‘Felice di aver firmato il Manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia’’ Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Mi fa davvero molto piacere aver firmato il Manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia perché credo che un paziente oncologico non è la propria malattia. È una persona che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Droghei (Regione Lazio): "Psiconcologo utile sostegno per chi vive la malattia"

Leggi anche Droghei (Regione Lazio): “Psiconcologo utile sostegno per chi vive la malattia” - In un momento storico in cui la salute mentale si afferma come una priorità, la Regione Lazio introduce un importante passo avanti: il supporto psiconcologico per i pazienti oncologici.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Droghei (Regione Lazio): Psiconcologo utile sostegno per chi vive la malattia; Droghei (Regione Lazio): Psiconcologo utile sostegno per chi vive la malattia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Droghei (Regione Lazio): "Psiconcologo utile sostegno per chi vive la malattia"

Secondo msn.com: (Adnkronos) - “Mi fa davvero molto piacere aver firmato il Manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia perché credo che un paziente oncologico non è la propria malattia. È una persona che ha ...

Tumori, Droghei (Regione Lazio): "Psiconcologo utile sostegno per chi vive la malattia"

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - “Mi fa davvero molto piacere aver firmato il Manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia perché credo che un paziente oncologico non è la propria malattia. È una persona che ha ...

Regione Lazio, Droghei (Pd): inclusione scolastica, serve fondo

Si legge su askanews.it: Roma, 21 mag. (askanews) – “Esprimo pieno sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori dei servizi Oepac, dell’assistenza specialistica, della comunicazione e della Caa, oggi in presidio davanti alla Reg ...