Drammatico scontro tra motorino e auto | grave ragazzina

Un tragico incidente stradale ad Abbadia Lariana ha scosso la comunità: una ragazzina è in gravi condizioni dopo uno scontro tra un motorino e un'auto. Questo evento non è solo una notizia locale, ma riflette un allarmante trend di incidenti giovanili sulle strade italiane. La sicurezza dei più giovani deve diventare una priorità: ogni vita conta e ogni scontro racconta una storia che merita attenzione.

Gravissimo incidente stradale nella tarda serata di lunedì ad Abbadia Lariana: un ciclomotore con a bordo due giovanissimi, un ragazzino e una ragazzina, si è scontrato con un'auto all'incrocio tra la via Provinciale 72 e via G. Di Vittorio. Violentissimo l'impatto, tra la vettura in svolta.

