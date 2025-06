Dramma sul Pizzo Stella | Roberta Fognini scivola durante la discesa e muore a 46 anni

Una tragedia che scuote la comunità di Tartano e ricorda il rischio insito nelle avventure in montagna. Roberta Fognini, 46 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente sul Pizzo Stella, un luogo di bellezza mozzafiato e sfide sportive. La sua tragica scomparsa ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza in montagna e a rimanere sempre vigili, anche dopo una giornata che sembra tranquilla. La montagna, pur affascinante, è anche imprevedibile.

Tartano (Sondrio) – Dolore e incredulità a Tartano, dove viveva, per la tragica scomparsa di Roberta Fognini, 46 anni, precipitata rovinosamente per quasi 300 metri dal Pizzo Stella, a circa 2.300 metri d'altitudine, dove ieri mattina si era recata in compagnia di due amici. I tre si trovavano già sulla strada del ritorno, quando la donna è caduta, quasi certamente a causa di un piede messo in fallo "sul classico terreno orobico di mezza quota, erboso e scivoloso – commentano i soccorritori – e dunque molto insidioso". Troppi e troppo gravi i traumi e le ferite riportati: la donna non ce l'ha fatta.

Tartano, la donna è precipitata per 300 metri sotto gli occhi di due amici in escursione insieme a lei. Inutile l'intervento dei soccorsi, lascia due figli adolescenti ...

