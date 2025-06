Downton Abbey | The Grand Finale il trailer del film!

Il countdown è iniziato per l'epico epilogo di Downton Abbey! Il trailer di "The Grand Finale" promette emozioni indimenticabili e una chiusura degna della celebre saga. In un’epoca in cui i racconti storici conquistano sempre più il grande schermo, questo capitolo finale rappresenta un'opportunità imperdibile per rivivere i drammi e le passioni di una nobiltà in estinzione. Non perdere l'occasione di tornare a Downton il 12 settembre!

Focus Features ha finalmente diffuso il primo vero sguardo a Downton Abbey: The Grand Finale, il terzo e ultimo film della serie cinematografica basata sulla serie in costume della PBS creata da Julian Fellowes. Il film arriverà nelle sale il 12 settembre. Con alcune delle stesse scene mostrate agli esercenti durante la presentazione di Focus al CinemaCon all’inizio di questa primavera, il teaser presenta la trama: la famiglia Crawley e il suo staff arrivano nel 1930, guardando al futuro e salutando il passato. Questo include la famosa tenuta di famiglia Grantham. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Leggi anche La collezione a km zero di Burberry: nei giardini di Re Carlo III con le protagoniste di Downton Abbey - La collezione a km zero di Burberry si svela nei suggestivi giardini di Re Carlo III, con le protagoniste di Downton Abbey come icone di eleganza.

Ne parlano su altre fonti

Downton Abbey: The Grand Finale, Matthew Goode sulla sua assenza: Forse è una buona cosa; Matthew Goode spiega la sua assenza nei film di Downtown Abbey; Downton Abbey 3: un’assenza che pesa nel capitolo finale; La serie hercai e le anticipazioni dell’episodio del 26 maggio 2025 sulle tensioni nelle famiglie aslanbey e sadoglu. 🔗Cosa riportano altre fonti

Downton Abbey 3, il trailer del film conclusivo della storica saga familiare inglese!

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: tutti i ritorni e gli addii nel trailer del nuovo film in arrivo al cinema

msn.com scrive: I Grantham stanno finalmente dicendo addio a Downton Abbey. Focus Features ha diffuso in streaming il primo trailer di Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, il terzo film del franchise e la tanto attesa c ...

Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, ecco finalmente il primo trailer del capitolo conclusivo

Segnala comingsoon.it: Giunge (purtroppo) a conclusione col terzo film, Downton Abbey - Il Gran Finale, la saga famigliare in costume più amata di sempre. Ecco, per consolarci, il primo trailer. Il film arriverà nei cinema ...