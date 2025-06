Downton Abbey 3 - Il Gran Finale | tutti i ritorni e gli addii nel trailer del nuovo film in arrivo al cinema

Il grande finale di Downton Abbey è finalmente alle porte! Il terzo film promette di essere un’emozionante conclusione per i Crawley, con ritorni inaspettati e commoventi addii. Questo capitolo rappresenta non solo la chiusura di una saga amata, ma anche un riflesso di un’epoca che cambia. Preparati a rivivere le emozioni di una storia che ha incantato generazioni, mentre ci lasciamo trasportare nel mondo affascinante dell'alta società britannica. Non perdere l'appunt

Prime immagini di quello che sarà un vero e proprio addio alla famiglia Crawley nel nuovo e ultimo film del franchise britannico I Grantham stanno finalmente dicendo addio a Downton Abbey. Focus Features ha diffuso in streaming il primo trailer di Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, il terzo film del franchise e la tanto attesa conclusione della storia iniziata con la serie andata in onda per la prima volta su ITV nel 2010. Ambientato nel 1930, il nuovo film segue Lady Mary (Michelle Dockery) mentre si muove nell'alta società londinese, mentre Lord e Lady Grantham (Hugh Bonneville ed Elizabeth McGovern) supervisionano la tenuta della contea dello Yorkshire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: tutti i ritorni e gli addii nel trailer del nuovo film in arrivo al cinema

Leggi anche La collezione a km zero di Burberry: nei giardini di Re Carlo III con le protagoniste di Downton Abbey - La collezione a km zero di Burberry si svela nei suggestivi giardini di Re Carlo III, con le protagoniste di Downton Abbey come icone di eleganza.

