Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

Non hai potuto seguire l'ultima puntata di Striscia la Notizia? Nessun problema! Puoi rivederla in streaming su Mediaset Infinity o su Canale 5 in replica. In un'epoca in cui la satira sociale gioca un ruolo cruciale nel dibattito pubblico, questo programma continua a intrattenere e far riflettere. Scopri le ultime frottole e scoop: il divertimento è garantito! Non perdere il tuo appuntamento con la risata intelligente.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 2 Giugno in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 2 Giugno in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

