Dove vedere in tv Sinner-Rublev oggi Roland Garros 2025 | orario programma streaming

Oggi il palcoscenico del Roland Garros si accende per Jannik Sinner e Andrey Rublev, in un attesissimo scontro che promette emozioni. La sfida, programmata non prima delle 20.15, è un’occasione imperdibile per vedere come i giovani talenti del tennis si confrontano sotto pressione. In un contesto dove l'arte del gioco si mescola con la strategia, chi avrà la meglio? Non perdere la diretta e preparati a vivere un momento di sport indimenticabile!

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner dovrĂ trovare i quarti di finale del Roland Garros nella sessione serale del Court Philippe Chatrier. L’anno scorso al di lĂ della rete c’era Corentin Moutet, quest’anno Andrey Rublev. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 20.15) Con il russo, ovviamente, non c’è piĂą il fattore legato al pubblico avverso. C’è, però, anche una serie di ricordi. Molti positivi, uno che però non fa sorridere e si lega al 2022, quando, negli ottavi, si passò da un Sinner spaziale ai guai fisici da ritiro, quell’anno una costante complessa da gestire per l’attuale numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Rublev oggi, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

Leggi anche Sinner contro Ruud: dove vedere l'incontro in tv e in streaming - Giovedì 15 maggio, Jannik Sinner sfiderà Casper Ruud ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia sul Campo Centrale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner-Rublev al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Dove vedere in tv Sinner-Rublev, ottavi di finale del Roland Garros; Sinner-Rublev, Roland Garros: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live; Sinner-Rublev oggi al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dove vedere in tv Sinner-Rublev, ottavi di finale del Roland Garros

Lo riporta corriere.it: Jannik Sinner, che è in vantaggio 6-3 nei precedenti con il russo Andrei Rublev, mira adesso ai quarti di finale sulla terra rossa del torneo parigino. La super sfida sul campo Philippe Chatrier ...

Sinner, a che ora gioca oggi contro Rublev e dove vedere la partita in tv e streaming. In palio i quarti del Roland Garros

Segnala ilmessaggero.it: Jannik Sinner torna in campo a Parigi. L'azzurro, dopo aver vinto al debutto contro Rinderknech, ha avuto la meglio anche su Richard Gasquet nel secondo turno e nel terzo match a Parigi ...

Sinner-Rublev al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming

Lo riporta sport.sky.it: Per la decima volta sarà Sinner-Rublev: in palio un posto nei quarti di finale a Parigi. Il match è in programma lunedì non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier e sarà in diretta su Eurosport ...