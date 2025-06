Dove vedere in tv Norvegia-Italia Qualificazioni Mondiali 2025 | orario canale streaming

Il 6 giugno, alle 20.45, tutti gli occhi saranno puntati sull'Ullevaal Stadion: l'Italia affronta la Norvegia per dare il via alle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. In un momento in cui il calcio italiano cerca riscatto, questo match rappresenta una sfida cruciale. Non perdere la diretta su Rai o in streaming: il futuro della Nazionale è nelle tue mani! Preparati a tifare con passione!

Appuntamento al 6 giugno (ore 20.45) all’Ullevaal Stadion contro la Norvegia. In questo modo si aprirĂ il percorso delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 dell’ Italia. La Nazionale allenata da Luciano Spalletti, messa alle spalle la Nations League, inizia dunque il cammino che vorrĂ portarla a prendere parte alla fase finale della rassegna iridata in Canada, Messico e USA. Spalletti ha convocato un gruppo di 27 calciatori. Tra le novitĂ , la prima chiamata in Nazionale Maggiore per Diego Coppola, difensore dell’Hellas Verona, che lascia il ritiro dell’Under 21 al lavoro per l’Europeo; i ritorni di Davide Zappacosta (assente dal novembre 2021) e Riccardo Orsolini (da giugno 2024 ). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Norvegia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2025: orario, canale, streaming

