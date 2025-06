Dove vedere in tv Musetti-Tiafoe Roland Garros 2025 | orario programma 3 giugno streaming

Martedì 3 giugno, il Roland Garros 2025 promette emozioni con il match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe. Un incontro attesissimo che rappresenta non solo la sfida tra talento italiano e statunitense, ma anche un'opportunità per osservare l'evoluzione del tennis moderno. La partita si giocherà sul prestigioso Court Philippe Chatrier, a partire dalle ore 12.00. Non perdere l'occasione di vedere i nuovi campioni in azione!

Martedì 3 giugno, per il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, scenderà in campo Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, che nel match dei quarti di finale affronterà il numero 15 del seeding, lo statunitense Frances Tiafoe. La sfida si giocherà sul Court Philippe Chatrier, nel terzo incontro dalle ore 12.00, e sarà preceduto dai match Sabalenka-Zheng e Svitolina-Swiatek: si tratta del sesto incrocio tra i due sul circuito maggiore, ed al momento il bilancio vede Tiafoe in vantaggio per 3-2, ma Musetti ha vinto l’unico precedente su terra battuta, a Roma 2023. Guarda il Roland Garros su DAZN. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Tiafoe, Roland Garros 2025: orario, programma 3 giugno, streaming

Leggi anche Internazionali Roma, oggi Musetti-Zverev: dove vedere il match in tv - Stasera, il Foro Italico di Roma ospita un emozionante quarto di finale agli Internazionali BNL d’Italia, con Lorenzo Musetti che sfida Alexander Zverev.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musetti-Tiafoe ai quarti di finale: quando si gioca e dove vederla; Roland Garros, il programma di oggi: partite e orari; LIVE Roland Garros: Musetti batte Rune in quattro set e vola ai quarti. Ora Tiafoe; Roland Garros il programma e gli orari tv: in campo Musetti-Hanfmann e Paolini-Yuan. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Musetti-Tiafoe al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming

Scrive sport.sky.it: Il match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025, è in programma martedì 3 giugno come terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. Il match sarà in ...

Musetti, quando gioca contro Tiafoe e dove vedere la partita in tv e streaming

Secondo msn.com: Il Roland Garros entra nel vivo con i quarti di finale. Lorenzo Musetti, uno dei giocatori più in forma del circuito, -dopo avere eliminato Rune ...

Dove vedere in tv Musetti-Tiafoe, Roland Garros 2025: orario, programma 3 giugno, streaming

Scrive oasport.it: Martedì 3 giugno, per il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, scenderà in campo Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, che ...