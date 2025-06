Dove vedere in tv il Meeting di Rovereto con Battocletti e Diaz | orari programma streaming

Questa sera, il Meeting di Rovereto 2025 promette emozioni forti con la partecipazione di atleti d'eccezione come Nadia Battocletti e Andy Diaz. Scopri come seguire l'evento in tv: potresti assistere a nuove imprese che potrebbero segnare la storia dell'atletica. Con il meeting inserito nel Silver Continental Tour, l'attenzione è alta e i riflettori puntati su Rovereto. Non perdere l'occasione di vivere un momento sportivo indimenticabile!

Stasera si terrà il Meeting di Rovereto 2025, edizione numero 61 del prestigioso Palio Città della Quercia che è stato confermato quest’anno nel circuito Silver Continental Tour di World Athletics. L’evento verrà impreziosito dalla partecipazione di alcune stelle dell’atletica italiana come i medagliati olimpici di Parigi Nadia Battocletti e Andy Diaz. LA DIRETTA LIVE DEL MEETING DI ROVERETO DI ATLETICA DALLE 19.10 La formidabile trentina, regina del mezzofondo europeo, si metterà alla prova sulla distanza dei 1500 metri in un contesto di alto livello con al via tra le altre l’australiana Linden Hall, la statunitense Helen Schlachtenhaufen e l’etiope Netsanet Desta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Meeting di Rovereto con Battocletti e Diaz: orari, programma, streaming

