Oggi, martedì 3 giugno, le azzurre affrontano il Galles a Swansea in una gara cruciale per la Nations League 2025. La sfida non è solo un test di bravura, ma una battaglia per mantenere la posizione in Lega A. In un momento in cui il calcio femminile sta guadagnando sempre più visibilità e supporto, ogni partita diventa un'opportunità per scrivere la storia. Sintonizzati per scoprire se le nostre campionesse riusciranno a brillare ancora!

L’obiettivo è chiaro: rimanere in Lega A. Oggi, martedì 3 giugno, si gioca in quel di Swansea Galles-Italia, ultimo appuntamento valido per la fase a gironi della Nations League 2025 di calcio femminile. Si tratta di un incontro molto importante, in quanto l’esito determinerà la permanenza delle azzurre nella massima serie. Una volta sfumata la possibilità di raggiungere le Finals, complice il pareggio a reti bianche con la corazzata Svezia, le ragazze di Andrea Soncin saranno totalmente padrone del proprio destino. In caso di blitz a domicilio delle gallesi, la compagine tricolore festeggerà la cosiddetta “salvezza”, in caso contrario si dovrà guardare al risultato di Svezia-Danimarca e allo spauracchio dei play-out. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

