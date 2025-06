Dove vedere in tv Errani Paolini-Kudermetova Mertens Roland Garros 2025 | orario programma 3 giugno streaming

Martedì 3 giugno, il Roland Garros 2025 si infiamma con i quarti di finale del doppio femminile! Le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini sfidano la temibile coppia Kudermetova-Mertens. Non perdere l'occasione di seguire le nostre campionesse in un match che potrebbe segnare una svolta nella loro carriera. In un'epoca in cui il tennis femminile sta guadagnando sempre più attenzione, sarà un momento imperdibile!

Nella giornata di martedì 3 giugno, per i quarti di finale del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, saranno di nuovo protagoniste le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens. Questa volta la coppia numero 2 del seeding (le azzurre) affronterà quella numero 6: l’incontro di doppio femminile sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court Suzanne Lenglen. In palio un posto in semifinale contro la vincente della sfida DanilovicPotapova-AndreevaShnaider. Guarda il Roland Garros su DAZN. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, Roland Garros 2025: orario, programma 3 giugno, streaming

