Dove vedere Errani Paolini-Haddad Maia Siegemund in tv oggi Roland Garros 2025 | orario programma streaming

Oggi il Roland Garros 2025 si tinge di azzurro! Sara Errani e Jasmine Paolini, reduci dal trionfo agli Internazionali d’Italia, sono pronte a dare il massimo negli ottavi di finale del doppio femminile. Un match che potrebbe segnare un altro capitolo della rinascita del tennis italiano. Scopri come seguire la diretta per non perderti nemmeno un colpo: ogni punto potrebbe avvicinarle al sogno del titolo!

Continuare l’onda lunga dello splendido successo degli Internazionali d’Italia per provare ad arrivare fino in fondo nel secondo Slam stagionale. Sara Errani e Jasmine Paolini, testa di serie numero 2, affrontano l’incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HADDAD MAIASIEGEMUND (2° MATCH DALLE 11.00) Le due azzurre si trovano faccia a faccia con la coppia brasiliano-tedesca composta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund, testa di serie numero 13. Da valutare quale sarà la reazione della numero uno azzurra dopo la brutta sconfitta incassata nel singolare contro Elina Svitolina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund in tv oggi, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

