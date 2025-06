Dopo mesi di lavori ha riaperto il grande giardino monzese

Dopo mesi di attesa, il grande giardino monzese torna a far brillare i suoi colori! Immerso nel verde, è il rifugio ideale per famiglie, amanti del relax e chi cerca un momento di convivialità. Con giochi per i più piccoli e angoli ombreggiati, è il luogo perfetto per riconnettersi con la natura. Questa riapertura segna una nuova era per gli spazi verdi in città: un invito a riscoprire la bellezza del vivere all’aperto!

È uno dei giardini pubblici più amati e frequentati. Un polmone verde nel cuore del rione, con giochi per i bambini, panchine e zone all'ombra per rilassarsi e il baretto dove acquistare la merenda o concedersi un aperitivo immersi nel verde. Dopo mesi di lavori ha riaperto il giardino.

