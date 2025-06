Dopo la figlia di Meloni insulti e minacce a quella di Salvini

L'onda d'urto dell'intolleranza online colpisce ancora. Dopo gli insulti alla figlia di Giorgia Meloni, è ora la volta di quella di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha denunciato minacce e aggressioni via social, un fenomeno in crescita che mette in luce il clima tossico che permea il dibattito politico italiano. È ora di riflettere: come possiamo proteggere le nuove generazioni da questa ondata di odio?

Lo sdegno suscitato dal caso delle minacce, via social, alla figlia di Giorgia Meloni da parte di un professore non si è ancora spento, quando è arrivato un caso analogo. E ad essere colpito è ancora un esponente del governo. O per meglio dire sua figlia. A raccontarlo direttamente sui social, infatti, è stato Matteo Salvini: «Un conto», ha scritto il ministro delle Infrastrutture, pubblicando uno screenshot con offese alla figlia, «sono il confronto politico e la critica, anche accesi, sempre ammessi in democrazia. Tutt'altro conto sono le minacce e gli insulti, volgari, pesanti, schifosi ai familiari e ai bambini, che non c'entrano nulla.

