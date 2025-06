Dopo il femminicidio di Afragola la mamma di Aurora Tila scrive a Meloni e chiede “pene più dure per i minori”

Dopo il tragico femminicidio di Afragola, la mamma di Aurora Tila alza la voce e scrive alla premier Meloni: è tempo di inasprire le pene per i minori colpevoli di reati gravi. In un'epoca in cui la violenza giovanile sembra crescere, questa richiesta è un appello che non può passare inosservato. Sarà davvero possibile dare una risposta efficace a una generazione in crisi? La lettera riaccende il dibattito sulla giustizia e la protezione delle

La mamma di Aurora, che 13enne morta Piacenza il 25 ottobre 2024, precipitando dal terrazzo del palazzo dove viveva, dopo la vicenda di Afragola ha deciso di scrivere una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Ho chiesto alla premier di inasprire le pene nei confronti dei minori giudicati colpevoli di reati più gravi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

