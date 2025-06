Dopo i concerti mi prendo una pausa fino a data da destinarsi Potrei stare fermo un anno come cinque | l’annuncio di Gazzelle

Gazzelle si prepara a un grande addio temporaneo! Dopo il suo attesissimo concerto al Circo Massimo e a San Siro nel 2025, l’artista ha annunciato una pausa indefinita. È un momento cruciale per riflettere sulla sua carriera e rigenerare la sua creatività. Con il nuovo singolo "Stupido", ci lascia in attesa di chissà cosa. Questa scelta non fa che confermare un trend sempre più diffuso nel mondo della musica: prendersi il tempo necessario per tornare più forti

Due date. Una a Roma, al Circo Massimo, il 7 giugno 2025. L'altra, il 22, a San Siro. Gazzelle, nome d'arte Flavio Pardini, ha annunciato in un'intervista al Corriere della Sera che dopo questi concerti si prenderà una lunga pausa. "Fino a data da destinarsi ", ha detto. Dopo otto anni di carriera e un nuovo singolo, " Stupido ", è arrivato il momento di tirare le somme: "In questi ormai otto anni di carriera, volati in un secondo, sono stato molto produttivo e ora sento la necessità di prendermi del tempo". Ma quanto durerà questo stop? "Non lo so, potrei stare fermo un anno come cinque, lo deciderà la vita.

